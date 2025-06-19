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Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Минсоцполитики Украины утвердило программу обучения для специалистов по социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью. Новая программа, разработанная совместно с "Центром ответственной игры", призвана улучшить качество и доступность услуг.

Минсоцполитики утвердило программу обучения для специалистов, работающих с игровой зависимостью
Фото: Shutterstock

Министерство социальной политики Украины официально утвердило Примерную программу обучения для специалистов, осуществляющих социально-психологическую реабилитацию лиц с игровой зависимостью. Новый документ включает в себя структуру курса, перечень ключевых модулей и ожидаемые результаты обучения.

Программа была разработана совместно с Общественным союзом "Центр ответственной игры" в рамках проекта "Внедрение социальных услуг для людей с риском игровой зависимости". Проект реализуется при поддержке социально ответственного бизнеса — компании Favbet.

Как сообщили в министерстве, программа будет обеспечивать подготовку социальных работников, психологов и других специалистов в соответствии с действующим Государственным стандартом социально-психологической реабилитации лиц с игровой зависимостью, утвержденным приказом Минсоцполитики №454-Н от 8 октября 2024 года.

Ожидается, что новая программа повысит качество предоставления услуг людям с признаками или риском игровой зависимости, а также расширит доступность таких услуг по всей Украине.

Фото: ОС «Центр ответственной игры»
Фото: ОС «Центр ответственной игры»

Инициатором и экспертным партнёром в разработке программы обучения выступил Общественный союз "Центр ответственной игры". Ранее организация при поддержке социально ответственного бизнеса открыла первый в Украине специализированный центр поддержки людей с игровой зависимостью. Кроме того, Центр инициировал международный проект обмена опытом, в рамках которого украинские эксперты изучают лучшие европейские практики ответственного гемблинга.

"Эта программа — важный шаг к созданию системной поддержки для людей, сталкивающихся с игровой зависимостью. Это результат совместных усилий государства, экспертного сообщества и ответственного бизнеса, направленных на решение актуальной социальной проблемы наиболее эффективным способом", — отметили в Центре ответственной игры.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Министерство социальной политики Украины
Украина
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