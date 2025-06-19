Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю

$41.630.10
47.900.11
ukenru
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
Ексклюзив
13:07 • 5426 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
11:44 • 17285 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
10:50 • 62867 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 46963 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 134883 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 174356 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 92393 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
18 червня, 16:24 • 129453 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
18 червня, 14:59 • 99865 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
18 червня, 14:42 • 94423 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4м/с
40%
747мм
Популярнi новини
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 123308 перегляди
ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів08:27 • 39317 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 84166 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 26935 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 15933 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 12:44 • 16411 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА12:22 • 27441 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати10:50 • 62881 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році08:45 • 84678 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 123809 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину12:42 • 11027 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 162440 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 240310 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 212430 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 219605 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Мінсоцполітики України затвердило програму навчання для фахівців із соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю. Нова програма, розроблена спільно з "Центром відповідальної гри", має покращити якість та доступність послуг.

Мінсоцполітики затвердило програму навчання для фахівців, що працюють з ігровою залежністю
Фото: Shutterstock

Міністерство соціальної політики України офіційно затвердило Примірну програму навчання для спеціалістів, які здійснюють соціально-психологічну реабілітацію осіб із ігровою залежністю. Новий документ містить структуру курсу, перелік ключових модулів та очікувані результати навчання.

Програму розробиляли спільно з громадською спілкою "Центр відповідальної гри" в межах проєкту "Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності". Проєкт реалізується завдяки партнерській підтримці соціально-відповідального бізнесу – компанії Favbet.

Як повідомили в міністерстві, документ забезпечуватиме підготовку соціальних працівників, психологів та інших фахівців працювати відповідно до чинного Держстандарту соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, затвердженого наказом Мінсоцполітики №454-Н від 8 жовтня 2024 року.

Очікується, що нова програма поліпшить якість надання послуг людям із ознаками або ризиком ігрової залежності, а також збільшить доступність подібних послуг в Україні.

Фото: ГС «Центр відповідальної гри»
Фото: ГС «Центр відповідальної гри»

Ініціатором та експертним партнером  у розробці навчальної програми стала ГС "Центр відповідальної гри". Раніше ГС "Центр відповідальної гри" за підтримки соціально-відповідального бізнесу відкрила перший в Україні спеціалізований центр підтримки осіб із ігровою залежністю. Крім того, організація ініціювала міжнародний проєкт обміну досвідом, завдяки якому українські експерти вивчають провідні європейські практики відповідального гемблінгу.

"Ця програма — важливий крок до побудови системної підтримки для людей, які стикаються з ігровою залежністю. Це результат спільних зусиль держави, експертного середовища та відповідального бізнесу, спрямованих на вирішення актуальної соціальної проблеми найбільш ефективним шляхом", — наголосили у Центрі відповідальної гри.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Міністерство соціальної політики України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9