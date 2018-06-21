Минприроды лишило лицензии очередного утилизатора опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На прошлой неделе Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами очередному спецпредприятию. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.
Сообщается, что 15 июня Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО "ЭКО ПАС".
Всего с начала июня Минприроды аннулировало 4 лицензии на обращение с опасными отходами. Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ЧП "Экоцентр Плюс".
Добавим, что за первые 5 месяцев этого года Минприроды успело проверить 33 спецпредприятия. По итогам проверок почти 50% предприятий были лишены лицензии на обращение с опасными отходами.