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Минприроды лишило лицензии очередного утилизатора опасных отходов

Минприроды лишило лицензии очередного утилизатора опасных отходов

Киев  •  УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На прошлой неделе Министерство экологии и природных ресурсов аннулировало лицензию на обращение с опасными отходами очередному спецпредприятию. Об этом говорится на сайте министерства, передает УНН.

Сообщается, что 15 июня Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО "ЭКО ПАС".

Всего с начала июня Минприроды аннулировало 4 лицензии на обращение с опасными отходами. Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ЧП "Экоцентр Плюс".

Добавим, что за первые 5 месяцев этого года Минприроды успело проверить 33 спецпредприятия. По итогам проверок почти 50% предприятий были лишены лицензии на обращение с опасными отходами.

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