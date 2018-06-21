Минприроды лишило лицензии очередного утилизатора опасных отходов

Сообщается, что 15 июня Министерство лишило права собирать и хранить опасные отходы ООО "ЭКО ПАС".

Всего с начала июня Минприроды аннулировало 4 лицензии на обращение с опасными отходами. Также в июне Минприроды отказало в выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по обращению с опасными отходами ЧП "Экоцентр Плюс".

Добавим, что за первые 5 месяцев этого года Минприроды успело проверить 33 спецпредприятия. По итогам проверок почти 50% предприятий были лишены лицензии на обращение с опасными отходами.