Мінприроди позбавило ліцензії чергового утилізатора небезпечних відходів

Повідомляється, що 15 червня Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС".

Загалом з початку червня Мінприроди анулювало 4 ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Також у червні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ПП "Екоцентр Плюс".

Додамо, що за перші 5 місяців цього року Мінприроди встигло перевірити 33 спецпідприємства. За підсумками перевірок майже 50% підприємств були позбавлені ліцензії на поводження із небезпечними відходами.