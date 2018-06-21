Мінприроди позбавило ліцензії чергового утилізатора небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Минулого тижня Міністерство екології та природних ресурсів анулювало ліцензію на поводження з небезпечними відходами черговому спецпідприємству. Про це йдеться на сайті міністерства, передає УНН.
Повідомляється, що 15 червня Міністерство позбавило права збирати та зберігати небезпечні відходи ТОВ "ЕКО ПАС".
Загалом з початку червня Мінприроди анулювало 4 ліцензії на поводження із небезпечними відходами. Також у червні Мінприроди відмовило у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ПП "Екоцентр Плюс".
Додамо, що за перші 5 місяців цього року Мінприроди встигло перевірити 33 спецпідприємства. За підсумками перевірок майже 50% підприємств були позбавлені ліцензії на поводження із небезпечними відходами.