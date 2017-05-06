Минобразования заинтересовалось использованием методик Lego для обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Минобразования заинтересовано сотрудничать с Lego для использования их методик изучения математики, физики и других естественных дисциплин через робототехнику. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время визита на 9-й Всеукраинский фестиваль робототехники Robotica-2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В рамках фестиваля также проводилась всеукраинская олимпиада по робототехнике, которая является отборочным турниром на World Robot Olympiad.
"Сейчас мы продолжаем собирать драйверов реформ со всей Украины и даже за ее пределами - людей, знающих, как строить современное образование, которое будет полезным и интересным для детей. В рамках подготовки детей к этой олимпиаде разработаны уникальные учебные материалы для учителей, созданы специальные учебные программы. И мы надеемся, что нам удастся расширить сотрудничество с Lego для использования этих наработок на благо украинских детей", - подчеркнула Л.Гриневич.
Лилия Гриневич и представитель Lego договорились о проведении встречи, в рамках которой можно будет обсудить варианты более глубокого и плодотворного сотрудничества.
Напомним, Lego создала соцсеть для детей до 13 лет.