Минобразования заинтересовалось использованием методик Lego для обучения

В рамках фестиваля также проводилась всеукраинская олимпиада по робототехнике, которая является отборочным турниром на World Robot Olympiad.

"Сейчас мы продолжаем собирать драйверов реформ со всей Украины и даже за ее пределами - людей, знающих, как строить современное образование, которое будет полезным и интересным для детей. В рамках подготовки детей к этой олимпиаде разработаны уникальные учебные материалы для учителей, созданы специальные учебные программы. И мы надеемся, что нам удастся расширить сотрудничество с Lego для использования этих наработок на благо украинских детей", - подчеркнула Л.Гриневич.

Лилия Гриневич и представитель Lego договорились о проведении встречи, в рамках которой можно будет обсудить варианты более глубокого и плодотворного сотрудничества.

Напомним, Lego создала соцсеть для детей до 13 лет.