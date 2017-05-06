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Міносвіти зацікавилося використанням методик Lego для навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міноствіти зацікавлене співпрацювати з Lego для використання їхніх методик вивчення математики, фізики та інших природничих дисциплін через робототехніку. Про це зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час візиту на 9-й Всеукраїнський фестиваль робототехніки Robotica-2017, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Міносвіти зацікавилося використанням методик Lego для навчання

У межах фестивалю також проводилася всеукраїнська олімпіада з робототехніки, яка є відбірковим турніром на World Robot Olympiad.

"Зараз ми продовжуємо збирати драйверів реформ з усієї України і навіть за її межами – людей, що знають, як будувати сучасну освіту, котра буде корисною і цікавою для дітей. У рамках підготовки дітей до цієї олімпіади розроблено унікальні навчальні матеріали для вчителів, створено спеціальні навчальні програми. І ми сподіваємося, що нам вдасться розширити співпрацю з Lego для використання цих напрацювань на благо українських дітей", – підкреслила Л.Гриневич.

Лілія Гриневич та представник Lego домовились про проведення зустрічі, в межах якої можна буде обговорити варіанти більш глибокої та плідної співпраці.

Нагадаємо, Lego створила соцмережу для дітей до 13 років.

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