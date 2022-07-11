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Минобороны: освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Минобороны: освободили еще один населенный пункт в Херсонской области

Киев • УНН

 • 134403 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинские военные освободили еще один населенный пункт в Херсонской области, сообщает Министерство обороны в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"... наши военные освободили Ивановку в Херсонской области. Военнослужащим 60-й отдельной пехотной бригады удалось взять под контроль очередной населенный пункт на юге Украины. От российских оккупантов в селе осталась только их разбитая военная техника", - говорится в сообщении Минобороны.

Сейчас, как указано, украинские воины налаживают коммуникацию с немногочисленным местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

"Шаг за шагом очищаем от захватчиков родную землю и приближаем нашу победу. Враг будет уничтожен. От кремлевских оккупантов освободим все наши территории. Не устали защищать Украину", - подчеркнули в Минобороны.

Дополнение

Продвижение украинских войск на юге происходит медленно, но уверенно, заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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