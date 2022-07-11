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Міноборони: звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Міноборони: звільнили ще один населений пункт на Херсонщині

Київ • УНН

 • 134408 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Українські військові звільнили ще один населений пункт на Херсонщині, повідомляє Міністерство оборони у Facebook, пише УНН.

Цитата

"... наші військові звільнили Іванівку на Херсонщині. Військовослужбовцям 60-та окрема піхотна бригада вдалося взяти під контроль черговий населений пункт на півдні України. Від російських окупантів у селі залишилася лише їхня потрощена військова техніка", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Наразі, як вказано, українські воїни налагоджують комунікацію з нечисленним місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

"Крок за кроком очищаємо від загарбників рідну землю та наближаємо наша перемогу. Ворога буде знищено. Від кремлівських окупантів звільнимо всі наші території. Не втомилися захищати Україну", - наголосили у Міноборони.

Доповнення

Просування українських військ на півдні відбувається повільно, але впевнено, заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Українські Національні Новини

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