Минобороны увеличит закупку противотанковых комплексов

"В этом году мы значительно повысили объем закупки наших противотанковых средств: "Стугны" и "Корсара". В четыре раза увеличиваем количество закупки противотанковых аппаратов, в пять раз - станций радиоэлектронной борьбы, в десять раз - антиснайперських комплексов. Значительно увеличилось количество закупки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Полторак.

По его словам, также в этом году будет возможность создать новые противотанковые резервы почти во всех бригадах и поставить на вооружение современные противотанковые средства, которых запланировано закупить более 200 единиц.

Напомним, Полторак заявил, что на сегодня нет необходимости в очередной волне мобилизации в Украине.