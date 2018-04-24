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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны увеличит закупку противотанковых комплексов

Киев • УНН

 • 9171 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство обороны Украины в этом году увеличит закупку противотанковых и антиснайперських комплексов, систем РЭБ и беспилотников. Об этом в интервью ВВС Украина заявил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

Минобороны увеличит закупку противотанковых комплексов

"В этом году мы значительно повысили объем закупки наших противотанковых средств: "Стугны" и "Корсара". В четыре раза увеличиваем количество закупки противотанковых аппаратов, в пять раз - станций радиоэлектронной борьбы, в десять раз - антиснайперських комплексов. Значительно увеличилось количество закупки беспилотных летательных аппаратов", - сказал Полторак.

По его словам, также в этом году будет возможность создать новые противотанковые резервы почти во всех бригадах и поставить на вооружение современные противотанковые средства, которых запланировано закупить более 200 единиц.

Напомним, Полторак заявил, что на сегодня нет необходимости в очередной волне мобилизации в Украине.

Украинские Национальные Новости

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