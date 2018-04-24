Міноборони збільшить закупівлю протитанкових комплексів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство оборони України цього року збільшить закупівлю протитанкових та антиснайперських комплексів, систем РЕБ і безпілотників. Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"У цьому році ми значно підвищили обсяг закупки наших протитанкових засобів: "Стугни" і "Корсара". У чотири рази збільшуємо кількість закупки протитанкових апаратів, у п'ять разів - станцій радіоелектронної боротьби, у десять разів - антиснайперських комплексів. Значно збільшилась кількість закупки безпілотних літальних апаратів", - сказав Полторак.
За його словами, також в цьому році буде можливість створити нові протитанкові резерви майже у всіх бригадах і поставити на озброєння сучасні протитанкові засоби, яких заплановано закупити понад 200 одиниць.
Нагадаємо, Полторак заявив, що на сьогодні немає необхідності у черговій хвилі мобілізації в Україні.