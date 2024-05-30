Минобороны за неделю зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники

Министерство обороны Украины в период с 20 по 26 мая зарегистрировало 16 новых образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

По данным Ситуационного центра Минобороны Украины за прошедшую неделю было принято на вооружение 16 новых образцов ВВТ. Кроме того, прошли кодификацию еще 23 образца вооружения и военной техники - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд гривен на закупку вооружения.