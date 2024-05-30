Міноборони за тиждень зареєструвало 16 нових зразків озброєння та військової техніки
Київ • УНН
Міністерство оборони України минулого тижня зареєструвало 16 нових видів зброї і військової техніки і кодифіковувало ще 23 види,.
Міністерство оборони України в період з 20 по 26 травня зареєструвало 16 нових зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.
За даними Ситуаційного центру Міноборони України за минулий тиждень було прийнято на озброєння 16 нових зразків ОВТ. Окрім того, пройшли кодифікацію ще 23 зразки озброєння та військової техніки
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