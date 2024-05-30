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Міноборони за тиждень зареєструвало 16 нових зразків озброєння та військової техніки

Міноборони за тиждень зареєструвало 16 нових зразків озброєння та військової техніки

Київ • УНН

 • 31020 перегляди

Міністерство оборони України минулого тижня зареєструвало 16 нових видів зброї і військової техніки і кодифіковувало ще 23 види,.

Міністерство оборони України в період з 20 по 26 травня зареєструвало 16 нових зразків озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає УНН.

За даними Ситуаційного центру Міноборони України за минулий тиждень було прийнято на озброєння 16 нових зразків ОВТ. Окрім того, пройшли кодифікацію ще 23 зразки озброєння та військової техніки 

- йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо

Міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд гривень на закупівлю озброєння.

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