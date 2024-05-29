Міноборони працює над виділенням додаткових 370 мільярдів на закупівлю озброєння - Умєров
Київ • УНН
Міноборони працює над рішенням щодо виділення додаткових 370 млрд грн на закупівлю озброєнь для підтримки своєї оборонної промисловості та задоволення матеріально-технічних потреб армії.
Міністр оборони Рустем Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння. про це пише УНН з посиланням на допис міністра у Facebook.
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Умєров підкреслив, що спільно із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводить роботу у прифронтових регіонах. Зокрема, вони спілкуються з командирами бригад на місцях, де найкраще відчуваються усі потреби військових.
Вивчаємо нові можливості підтримки підприємств нашого ОПК для забезпечення логістичних потреб війська та своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Наразі, зокрема, працюємо над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння
Обсяг видатків на сектор безпеки та оборони суттєво зростає, Мінфін не виключає перегляду бюджету17.05.24, 13:14 • 19041 перегляд
Він розповів, що днями відвідав Харківський напрямок, де тривають важкі бої, утім наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Умєров запевнив, що ЗСУ розуміють наміри противника та контролюють ситуацію.
Заслухав доповідь по оперативній обстановці в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника. Провів продуктивну зустріч з керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її покращення
Нагадаємо
Згідно з даними Мінфіну, у січні-квітні 2024 року з державного бюджету на сектор безпеки і оборони було виділено понад 554 млрд грн, або 58,6% від загальної суми видатків, які були спрямовані, зокрема, на грошове забезпечення військовослужбовців та закупівлю техніки.