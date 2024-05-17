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Обсяг видатків на сектор безпеки та оборони суттєво зростає, Мінфін не виключає перегляду бюджету

Обсяг видатків на сектор безпеки та оборони суттєво зростає, Мінфін не виключає перегляду бюджету

Київ • УНН

 • 19041 перегляди

Через затримки з поставками військової техніки значно зростають витрати на оборону, що потенційно може призвести до перегляду бюджету з метою надання додаткового фінансування сектору безпеки і оборони.

Через затримки в поставках військового обладнання зростають витрати на оборону, що може призвести до змін у бюджеті для додаткового фінансування. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

Через затримку в постачанні зброї і необхідних боєприпасів, артилерійських засобів, іншого спорядження в нас виникла потреба закуповувати або виробляти це самостійно і робити це досить швидко і в тих обсягах, яких ми не планували на початку цього року. Тому наш обсяг видатків на сектор безпеки оборони суттєво зростає. Ці видатки ми маємо перекривати самостійно з урахуванням ресурсів, які є в нашому бюджету

- зазначив Марченко.

За словами міністра фінансів, з точки зору невійськових витрат партнери повністю забезпечують покриття потреб. А для покриття військових видатків Мінфін планує співпрацювати з парламентом, щоб, можливо, внести часткові зміни до бюджету для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо

За перші три місяці 2024 року видатки державного бюджету України на сектор безпеки і оборони склали 408,2 млрд грн, або 58,9% від загального обсягу видатків загального фонду.

Уряд схвалив перегляд видатків державного бюджету в окремих сферах на 2024 рік23.04.24, 23:38 • 22214 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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