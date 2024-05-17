Обсяг видатків на сектор безпеки та оборони суттєво зростає, Мінфін не виключає перегляду бюджету
Київ • УНН
Через затримки з поставками військової техніки значно зростають витрати на оборону, що потенційно може призвести до перегляду бюджету з метою надання додаткового фінансування сектору безпеки і оборони.
Через затримки в поставках військового обладнання зростають витрати на оборону, що може призвести до змін у бюджеті для додаткового фінансування. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
Через затримку в постачанні зброї і необхідних боєприпасів, артилерійських засобів, іншого спорядження в нас виникла потреба закуповувати або виробляти це самостійно і робити це досить швидко і в тих обсягах, яких ми не планували на початку цього року. Тому наш обсяг видатків на сектор безпеки оборони суттєво зростає. Ці видатки ми маємо перекривати самостійно з урахуванням ресурсів, які є в нашому бюджету
За словами міністра фінансів, з точки зору невійськових витрат партнери повністю забезпечують покриття потреб. А для покриття військових видатків Мінфін планує співпрацювати з парламентом, щоб, можливо, внести часткові зміни до бюджету для додаткового фінансування сектору безпеки та оборони.
Нагадаємо
За перші три місяці 2024 року видатки державного бюджету України на сектор безпеки і оборони склали 408,2 млрд грн, або 58,9% від загального обсягу видатків загального фонду.
Уряд схвалив перегляд видатків державного бюджету в окремих сферах на 2024 рік23.04.24, 23:38 • 22214 переглядiв