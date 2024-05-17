Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета

Из-за задержек в поставках военного оборудования растут расходы на оборону, что может привести к изменениям в бюджете для дополнительного финансирования. Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

Из-за задержки в поставках оружия и необходимых боеприпасов, артиллерийских средств, другого снаряжения у нас возникла необходимость закупать или производить это самостоятельно и делать это достаточно быстро и в тех объемах, которые мы не планировали в начале этого года. Поэтому наш объем расходов на сектор безопасности обороны существенно возрастает. Эти расходы мы должны перекрывать самостоятельно с учетом ресурсов, которые есть в нашем бюджете - отметил Марченко.

По словам министра финансов, с точки зрения невоенных расходов партнеры полностью обеспечивают покрытие потребностей. А для покрытия военных расходов Минфин планирует сотрудничать с парламентом, чтобы, возможно, внести частичные изменения в бюджет для дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны.

Напомним

За первые три месяца 2024 года расходы государственного бюджета Украины на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн, или 58,9% от общего объема расходов общего фонда.

Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год