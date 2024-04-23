Правительство одобрило пересмотр расходов государственного бюджета в отдельных сферах на 2024 год

Правительство утвердило проведение обзоров расходов госбюджета в отдельных сферах в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Сегодня, 23 апреля, Правительство приняло распоряжение "О проведении в 2024 году обзоров расходов государственного бюджета в отдельных сферах". Обзоры расходов охватывают не только финансовый аспект бюджетных программ, но и их результативность, актуальность и вклад в достижение целей государственной политики в соответствующей сфере. - отметили в ведомстве.

Детали

В минфине объяснили, что такие обзоры помогают повысить эффективность бюджетных расходов, а также сделать перераспределение средств на более приоритетные направления.

Принятым распоряжением определено:

сферы и цели обзоров расходов, ответственных за их проведение главных распорядителей средств (20 сфер 16 главных распорядителей средств);

до 1 декабря 2024 года представление Правительству отчетов о проведенных обзорах расходов.

Также в соответствии с распоряжением предусмотрено:

продлить до 1 июля 2024 года проведение осмотра расходов, начатого в 2023 году, в сфере социальной защиты ветеранов войны на основании обращения Министерства по делам ветеранов;

провести Министерству здравоохранения оценку эффективности мер, принятых по результатам осмотра в 2019 году. Ведь предлагается повторно провести в 2024 году обзор в сфере подготовки и повышения квалификации кадров;

информировать Правительство и Минфин о мерах, принятых главными распорядителями по результатам обзоров, проведенных в 2018-2021 годах.

Напомним

Ранее УНН писал, что Правительство перераспределит средства выделенные на укрепление обороноспособности государства и на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, из-за атак рф. Речь идет о 5,5 миллиардов грн