Минобороны работает над выделением дополнительных 370 миллиардов на закупку вооружения-Умеров

Министр обороны Рустем Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения.Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

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Умеров подчеркнул, что совместно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским постоянно проводит работу в прифронтовых регионах. В частности, они общаются с командирами бригад на местах, где лучше всего ощущаются все потребности военных.

Изучаем новые возможности поддержки предприятий нашего ОПК для обеспечения логистических потребностей войска и своевременной отгрузки необходимого вооружения. сейчас, в частности, работаем над решением Кабмина о выделении дополнительных почти 370 млрд грн на закупку вооружения - заявил министр обороны Украины.

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Он рассказал, что на днях посетил харьковское направление, где продолжаются тяжелые бои, Впрочем наши защитники активно противодействуют врагу, нанося ему потери в живой силе и технике. Умеров заверил, что ВСУ понимают намерения противника и контролируют ситуацию.

Заслушал доклад по оперативной обстановке в регионе от командиров бригад, сдерживающих на этом направлении усилия противника. провел продуктивную встречу с руководством области и СБУ, обсудили текущую ситуацию и пути ее улучшения - подытожил Рустем Умеров.

Напомним

Согласно данным Минфина , в январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.