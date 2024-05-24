На оборону з бюджету за чотири місяці спрямували понад 554 мільярди гривень – Мінфін
Київ • УНН
У січні-квітні 2024 року з державного бюджету на сектор безпеки і оборони було виділено понад 554 млрд грн, або 58,6% від загальної суми видатків, які були спрямовані, зокрема, на грошове забезпечення військовослужбовців та закупівлю техніки.
За січень-квітень 2024 року на сектор безпеки і оборони із держбюджету спрямували 554,7 млрд гривень. Це 58,6% від усієї суми видатків. Про це у п'ятницю повідомили у міністерстві фінансів України, передає УНН.
Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Так, за січень-квітень 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд гривень або 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету
Як зазначається, у квітні на оборону спрямували 146,6 млрд грн.
Кошти виділили на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- та інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
Обсяг видатків на сектор безпеки та оборони суттєво зростає, Мінфін не виключає перегляду бюджету17.05.24, 13:14 • 19041 перегляд