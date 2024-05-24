На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

За январь-апрель 2024 года на сектор безопасности и обороны из госбюджета направили 554,7 млрд гривен. Это 58,6% от всей суммы расходов. Об этом в пятницу сообщили в министерстве финансов Украины, передает УНН.

Безопасность и оборона остается абсолютным приоритетом и самой большой статьей расходов государственного бюджета. Так, за январь-апрель 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 554,7 млрд гривен или 58,6% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета - говорится в сообщении Минфина в Telegram.

Как отмечается, в апреле на оборону направили 146,6 млрд грн.

Средства выделили на:

денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;



медицинское обеспечение;



и другие виды расходов для обеспечения деятельности соответствующих органов и формирований.



Объем расходов на сектор безопасности и обороны существенно возрастает, Минфин не исключает пересмотра бюджета