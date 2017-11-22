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Минобороны Великобритании готовы тренировать бойцов Нацгвардии

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство обороны Великобритании готово присоединиться к сотрудничеству с МВД об оказании помощи в профессиональной подготовке личного состава Национальной гвардии Украины - от солдата до офицера для противостояния гибридной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом во время рабочей встречи с представителями Главного управления Национальной гвардии Украины заявил военный атташе посольства Великобритании в Украине полковник Дэвид Уорнер. Сообщает УНН со ссылкой на сайт МВД Украины.

"Нам очень важно понимать природу гибридной угрозы, существует сейчас в Украине. И мы искренне понимаем и признаем, что те угрозы, которые стоят перед Украиной, они стоят не только перед Украиной, но и перед обществом в Великобритании в том числе. Дело в том, что угроза здесь, в Украине, очевидна. И мы прекрасно понимаем, что если мы проигнорируем эту угрозу, с которой сейчас сталкивается Украина, то эта угроза придет и к нам в Великобританию. Поэтому мы находимся здесь, как ваши друзья ", - отметил он.

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Дипломат также отметил, что было бы очень полезно, если бы британские инструкторы могли обучать гвардейцев не только в учебных центрах, но и силами мобильных тренировочных групп в воинских частях.

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"Мне нравится идея откомандирования в качестве советников кого-то из представителей Великобритании, которые работали в ваших учебных заведениях, учебных центрах ... Мы хотим не помогать, а сотрудничать с вами. Мы тоже имеем то у вас учиться", - сказал Дэвид Уорнер.

Кроме этого он убежден, что одной из форм сотрудничества будут ознакомительные визиты для изучения организации системы профессиональной подготовки как в Национальной гвардии Украины, так и в оборонном ведомстве Великобритании.

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В то же время, первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины Александр Кривенко рассказал о деятельности и основные достижения в реформировании Нацгвардии. Он отметил, что за последние годы существования Нацгвардии многое удалось достичь в направлении профессиональной подготовки личного состава: создан и налажено подготовку сержантского корпуса, началась подготовка инструкторов, создан Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины. Отдельно он обратил внимание британского дипломата, для Нацгвардии важен опыт британской армии в подготовке специалистов по обезвреживанию боеприпасов и самодельных взрывных устройств, коллективной и индивидуальной подготовке личного состава, тактической медицине, логистике и тому подобное.

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"Нам немало удалось сделать для улучшения подготовки и боеспособности Национальной гвардии Украины, чтобы противостоять сегодняшним вызовам. Но мы понимаем, что нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь высокого уровня способности. Мы были бы вам очень благодарны, если бы имели возможность использовать ваш большой опыт в обеспечении безопасности ", - подчеркнул Александр Кривенко.

Кроме этого, стороны обсудили сотрудничество в направлениях изучения английского языка и стратегических коммуникаций.

Напомним, на саммите директоров и командующих Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP) 16 октября в городе Амман (Иордания) принято решение о предоставлении Национальной гвардии Украины статуса полноправного члена Ассоциации.

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