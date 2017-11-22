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Міноборони Великої Британії готові тренувати бійців Нацгвардії

Міноборони Великої Британії готові тренувати бійців Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міністерство оборони Великої Британії готове долучитися до співпраці з МВС щодо надання допомоги в професійній підготовці особового складу Національної гвардії України – від солдата до офіцера для протистояння гібридній агресії Російської Федерації проти України. Про це під час робочої зустрічі з представниками Головного управління Національної гвардії України заявив військовий аташе посольства Великої Британії в Україні полковник Девід Ворнер. Повідомляє УНН з посиланням на сайт МВС України.

"Нам дуже важливо розуміти природу гібридної загрози, яка існує нині в Україні. І ми щиро розуміємо і визнаємо, що ті загрози, які стоять перед Україною, вони стоять не тільки перед Україною, а й перед нашим суспільством у Великій Британії в тому числі. Річ у тім, що загроза тут, в Україні, очевидна. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ми проігноруємо цю загрозу, з якою наразі стикається Україна, то ця загроза прийде і до нас у Велику Британію. Тому ми перебуваємо тут, як ваші друзі", - зазначив він.

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Дипломат також зазначив, що було б дуже корисно, якби британські інструктори мали змогу навчати гвардійців не лише на у навчальних центрах, а й силами мобільних тренувальних груп у військових частинах.

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"Мені подобається ідея відкомандирування в якості радників когось із представників Великої Британії, які б працювали в ваших навчальних закладах, навчальних центрах… Ми хочемо не допомагати, а співпрацювати з вами. Ми теж маємо чомусь у вас вчитися", - сказав Девід Ворнер.

Окрім цього він переконаний, що однією з форм співпраці будуть ознайомчі візити для вивчення організації системи професійної підготовки як у Національній гвардії Україні, так і в оборонному відомстві Великої Британії.

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Водночас, перший заступник командувача Національної гвардії України Олександр Кривенко розповів про діяльність та основні здобутки в реформуванні Нацгвардії. Він наголосив на тому, що за останні роки існування Нацгвардії багато чого вдалося досягти в напрямку професійної підготовки особового складу: створено та налагоджено підготовку сержантського корпусу, започатковано підготовку інструкторів, створено Міжнародний міжвідомчий багатопрофільний центр підготовки підрозділів Національної гвардії України. Окремо він звернув увагу британського дипломата, що для Нацгвардії важливим є досвід британської армії в підготовці фахівців по знешкодженню боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв, колективній та індивідуальній підготовці особового складу, тактичній медицині, логістиці, тощо.

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"Нам чимало вдалося зробити для покращення підготовки та боєздатності Національної гвардії України аби протистояти сьогоднішнім викликам. Але ми розуміємо, що нам ще багато чого треба зробити, щоб досягти найвищого рівня спроможності. Ми були б вам дуже вдячними, якби мали можливість використовувати ваш великий досвід у забезпечені безпеки", - наголосив Олександр Кривенко.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю в напрямках вивчення англійської мови та стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, на саміті Директорів та Командувачів Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FIEP) 16 жовтня в місті Амман (Йорданія) прийнято рішення про надання Національній гвардії України статусу повноправного члена Асоціації.

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