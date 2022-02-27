Минобороны: украинские военные перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Авиация воздушных сил в течение суток осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировки которое выполняет задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.
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"Авиация воздушных сил в течение суток осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.
Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - сообщила заместитель министра обороны Украины.
Добавим
Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения Операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям, добавила Маляр.
По ее словам, по всей стране продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развертывания, в частности формирование теробороны и корпуса резерва.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.