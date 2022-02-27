Минобороны: украинские военные перехватили штурмовиков под Киевом и остановили десантников в море

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Авиация воздушных сил в течение суток осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам Маляр, в течение суток Вооруженные силы Украины планово наращивали группировки которое выполняет задачи обороны Киева и на северном и северо-восточном направлениях.

Цитата

"Авиация воздушных сил в течение суток осуществила перехват штурмовиков и транспортных самолетов противника в небе над Киевом.

Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне", - сообщила заместитель министра обороны Украины.

Добавим

Группировка ООС в течение суток продолжала вести активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения Операции объединенных сил. И перешли к маневренным действиям, добавила Маляр.

По ее словам, по всей стране продолжается выполнение плановых мероприятий мобилизационного развертывания, в частности формирование теробороны и корпуса резерва.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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