Міноборони: ураїнські військові перехопили штурмовиків під Києвом і зупинили десантників у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом. Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook, передає УНН.
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За словами Маляр, протягом доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках.
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"Авіація повітряних сил протягом доби здійснила перехоплення штурмовиків і транспортних літаків противника в небі над Києвом.
Військово-Морські Сили зірвали висадку морського десанта у Чорноморській оперативній зоні", - повдіомила заступник міністра оборони України.
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Угрупування ООС протягом доби продовжувало вести активні мобільні пошуково-ударні дії в районі проведення операції об‘єднаних сил. І перейшли до маневренних дій, додала Маляр.
За її словами, по всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.