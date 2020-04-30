Минобороны Украины получило партию БТРов с пулеметами "Маяк"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", передает УНН.
"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO Морозова (ХКБМ), входящие в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении прессслужбы.
Так, все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта.
"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинскую часть", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.
Как сообщал УНН, государственное предприятие ГККБ "Луч", входящая в состав ГК "Укроборонпром" в начале апреля передало Вооруженным Силам Украины последние 16 ракет "Ольха".