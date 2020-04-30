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Минобороны Украины получило партию БТРов с пулеметами "Маяк"

Киев • УНН

 • 32666 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром", передает УНН.

Минобороны Украины получило партию БТРов с пулеметами "Маяк"

"Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени OO Морозова (ХКБМ), входящие в состав ГК "Укроборонпром", передало Министерству обороны Украины очередную партию из 5 бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении прессслужбы.

Так, все БТР оснащены пулеметами КТ762 производства киевского государственного предприятия "Маяк", который является соисполнителем контракта.

"Все БТР приняты военной приемкой Минобороны и уже отбыли в воинскую часть", - сообщил директор предприятия Яков Мормиль.

Как сообщал УНН, государственное предприятие ГККБ "Луч", входящая в состав ГК "Укроборонпром" в начале апреля передало Вооруженным Силам Украины последние 16 ракет "Ольха".

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