ЗСУ достроково отримали 16 ракет "Вільха"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Державне підприємство ДККБ "Луч", що входить до складу ДК "Укроборонпром" на початку квітня передало Збройним Силам України останні 16 ракет "Вільха". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
"ДП ДержККБ "ЛУЧ", що входить до складу ДК "Укроборонпром" достроково відвантажило Збройним Силам України останні 16 одиниць виробів "Вільха", що серійно виготовлялися на підприємстві відповідно до державного контракту укладеного в рамках державного оборонного замовлення", - йдеться у повідомленні.
Відтак, держпідприємстсво виконало державний контракт, укладений з Міноборони у 2018 році на поставку ЗСУ виробів "Вільха". Враховуючи важливість цих виробів для підвищення боєздатності ЗСУ, держпідприємство завершило виконання контракту достроково.
"На початку квітня військовим було поставлено заключну партію виробів "Вільха", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі тривають роботи в рамках раніше укладених контарктів, модернізація ракетної системи "Вільха-М" та випробування ракетного комплексу "Нептун".
Довідка. Реактивна система залпового вогню "Вільха" призначена для ураження на дальніх відстанях броньованої, легкоброньованої та неброньованої техніки, живої сили противника, руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку, об’єктів військово-промислової структури, наземних споруд складського та іншого призначення.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на власній сторінці у Facebook про успішні льотні випробування української ракети “Вільха-М”, що відбуваються на випробувальному полігоні на території Одеській області.