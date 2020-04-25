Генштаб ЗСУ повідомив про успішне випробування ракети "Вільха-М"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив на власній сторінці у Facebook про успішні льотні випробування української ракети “Вільха-М”, що відбуваються на випробувальному полігоні на території Одеській області, пише УНН.

“Влучання точно у ціль з першого пуску. Відео випробування високоточного 300 мм реактивного боєприпасу „Вільха-М“ — сам пуск та потрапляння у ціль. За активної участі фахівців Збройних Сил України продовжується послідовна реалізація української ракетної програми”, — вказано у повідомленні.

На Державному випробувальному полігоні в Одеській області в рамках підготовки до проведення державних випробувань тривають льотні випробування української ракети “Вільха-М”.

“Вільха-М” — проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкненим циклом.

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