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ВСУ досрочно получили 16 ракет "Вильха"

ВСУ досрочно получили 16 ракет "Вильха"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственное предприятие ГККБ "Луч", входящее в состав ГК "Укроборонпром" в начале апреля передало Вооруженным Силам Украины последние 16 ракет "Вильха". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

"ГП ГосККБ "ЛУЧ", входящее в состав ГК "Укроборонпром" досрочно отгрузило Вооруженным Силам Украины последние 16 единиц изделий "Вильха", которые серийно изготавливались на предприятии в соответствии с государственным контрактом, заключенным в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.

Поэтому, госпредприятие выполнило государственный контракт, заключенный с Минобороны в 2018 году на поставку ВСУ изделий "Вильха". Учитывая важность этих изделий для повышения боеспособности ВСУ, госпредприятие завершило выполнение контракта досрочно.

"В начале апреля военным была поставлена заключительная партия изделий "Вильха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы в рамках ранее заключенных контарктов, модернизация ракетной системы "Вильха-М" и испытания ракетного комплекса "Нептун".

Справка. Реактивная система залпового огня "Вильха" предназначена для поражения на дальних расстояниях бронированной, легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, разрушения командных пунктов, узлов связи, объектов военно-промышленной структуры, наземных сооружений складского и другого назначения.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей странице в Facebook об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Вильха-М", происходящих на испытательном полигоне на территории Одесской области.

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