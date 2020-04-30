Міноборони України отримало партію БТРів з кулеметами “Маяк”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е. Про це інформує пресслужба ДК “Укроборонпром”, передає УНН.
“Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК „Укроборонпром“, передало Міністерству оборони України чергову партію з 5 бронетранспортерів БТР-4Е”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Так, усі БТР оснащені кулеметами КТ762 виробництва київського державного підприємства “Маяк”, який є співвиконавцем контракту.
“Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міноборони та вже відбули до військової частини”, — повідомив директор підприємства Яків Мормило.
Як повідомляв УНН, державне підприємство ДККБ “Луч”, що входить до складу ДК “Укроборонпром” на початку квітня передало Збройним Силам України останні 16 ракет “Вільха”.