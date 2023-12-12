Минобороны Украины и Латвии обсудили создание "коалиции дронов"
Киев • УНН
Украина и Латвия обсуждают создание коалиции беспилотников, и обе страны готовы сотрудничать над разработкой беспилотников для военного превосходства и защиты солдат. Латвия также поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС.
Министр обороны Украины Рустем Умеров и его латвийский коллега Министр обороны Латвии Андрис Спрудс встретились в Киеве. Руководители оборонных ведомств обсудили перспективы создания коалиции дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает УНН.
Хотел бы выразить благодарность латвийской стороне за инициативу в создании Коалиции БПЛА. Ведь развитие этой войны доказывает, что преимущество в возможностях по этому направлению часто является решающим на поле боя.
Детали
Рустем Умеров поблагодарил латвийский народ, правительство Латвии за огромный уровень поддержки с первого дня российской агрессии. И отметил, что благодаря переданным Украине боеприпасам, артиллерии, противотанковому и стрелковому оружию, БПЛА, ПТРК и многим другим современным средствам переданных латвийцами, украинские воины приближают победу нашего государства.
Латвийский министр Андрис Спрудс со своей стороны заверил, что Латвия готова продолжать и углублять сотрудничество с украинцами и искать новых партнеров для реализации "коалиции дронов". Адрис отметил, что технологии для развития дронов, являются важными, как в спасении жизней военных, так и в приближении победы Украины в целом.
Развитие технологий, в частности таких, которые защищают жизни солдат, является ключевым направлением нашей работы.
На встрече стороны также обсудили потенциальное расширение программ подготовки украинских военных латвийскими инструкторами.
Украинский и латвийский министры затронули в разговоре и евроатлантической перспективы Украины в контексте следующего Саммита НАТО, который должен состояться в Вашингтоне.
По словам министра обороны Латвии, его страна является стойким и непоколебимым сторонником полноправного членства Украины в НАТО и ЕС: "Мы верим в то, что было сказано в Вильнюсе (на последнем саммите НАТО). ... Украина должна быть 33-м членом НАТО как можно скорее", - заявил министр Литвы.
Минобороны Украины и Латвии обсудили создание "коалиции дронов"
Украина и Латвия обсуждают создание коалиции беспилотников, и обе страны готовы сотрудничать над разработкой беспилотников для военного превосходства и защиты солдат. Латвия также поддерживает потенциальное членство Украины в НАТО и ЕС.
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