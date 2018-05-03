Минобороны: в Балаклее уже произошло 40 взрывов боеприпасов

"У меня данные на 15:30. Было начислено 40 разрывов боеприпасов, после чего интенсивность (взрывов - ред.) уменьшилась в разы. Возможно, сейчас есть одиночные взрывы", - отметил он.

По его словам, к локализации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 машин ГосЧС. Он уточнил, что в скором времени прибудут на усиление еще два пожарных танка.

"Из Чугуева отбыл вертолет для ведения воздушной разведки. Собственно тогда мы будем знать, какие масштабы", - сказал представитель Минобороны.

Д.Гуцуляк отметил, что личный состав, который привлекался к этим работам на техплощадке, эвакуирован. Также, по имеющейся информации, привлечено самолет ГосЧС. На место происшествия вылетела оперативная группа от Минобороны и ВСУ.

"Хочу отметить, что хранилищ на месте происшествия нет. Это просто техническая площадка. Это те боеприпасы, которые остались после прошлогоднего события", - подчеркнул он.

Кроме того, Д.Гуцуляк рассказал, что о площади пожара можно будет говорить тогда, когда произойдет угасание пожара.

Напомним, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на бівшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, началась пожар.