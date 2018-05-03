Міноборони: у Балаклії вже сталося 40 вибухів боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На технічному майданчику арсеналів у Балаклії у Харківській області станом на 15:30 відбулося 40 вибухів боєприпасів. Наразі можуть відбуватися поодинокі вибухи. Про це розповів УНН речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.
“У мене дані станом на 15:30. Було нараховано 40 розривів боєприпасів, після чого інтенсивність (вибухів — ред.) зменшилася в рази. Можливо, є зараз поодинокі вибухи”, — зазначив він.
За його словами, до локалізації пожежі залучено два пожежні танки, інженерна машина розгородження, 8 машин ДСНС. Він уточнив, що незабаром прибудуть на підсилення ще два пожежні танки.
“З Чугуєва відбув вертоліт для ведення повітряної розвідки. Власне тоді ми будемо знати, які масштаби”, — сказав речник Міноборони.
Д.Гуцуляк зазначив, що особовий склад, який залучався до цих робіт на техмайданчику, евакуйовано. Також, за наявною інформацією, залучено літак ДСНС. На місце події вилетіла оперативна группа від Міноборони та ЗСУ.
“Хочу зазначити, що сховищ на місці події немає. Це просто технічний майданчик. Це ті боєприпаси, які залишилися після минулорічної події”, — наголосив він.
Крім того, Д.Гуцуляк розповів, що про площу пожежі можна буде гооврити тоді, коли відбудеться згасання пожежі.
Нагадаємо, 3 травня, о 13:35, внаслідок загорання сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, що у Балаклії на Харківщині, де тривали роботи з очищення і розмінування залишків снарядів, які не розірвалися внаслідок минулорічної надзвичайної події, розпочалась пожежа.