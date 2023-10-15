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Минобороны россии заявляет о сбитии 27 БПЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Оборонное ведомство россии сообщает, что якобы в ночь воскресенья силами ПВО было уничтожено 27 дронов, пишет УНН.

Минобороны россии заявляет о сбитии 27 БПЛА

Цитата 

“Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над курской областью и два – над белгородской уничтожены в воздухе.

Напомним

В курске, россия, были слышны взрывы. Местные власти заявляют о якобы сбитых 12 беспилотниках.

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