Минобороны россии заявляет о сбитии 27 БПЛА

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“Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО было якобы перехвачено двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать – над курской областью и два – над белгородской уничтожены в воздухе.

Напомним

В курске, россия, были слышны взрывы. Местные власти заявляют о якобы сбитых 12 беспилотниках.