Міноборони росії заявляє про збиття 27 БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Оборонне відомство росії повідомляє, що нібито у ніч неділі силами ППО було знищено 27 дронів,пише УНН.
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“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що черговими засобами ППО було нібито перехоплено двадцять сім українських безпілотних літальних апаратів, з яких вісімнадцять – над курською областю та два – над бєлгородською знищено у повітрі.
Нагадаємо
У курську, росія, було чутно вибухи. Місцева влада заявляє про нібито збиття 12 безпілотників.