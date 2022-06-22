Минобороны: россияне за сутки 15 раз поднимали авиацию для бомбардировки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. За минувшие сутки россияне совершили 15 вылетов для бомбардировки Украины, в том числе управляемыми авиационными ракетами типа Х-31/59. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет УНН.
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"Оперативно-тактическая авиация врага выполнила по меньшей мере 15 самолето-вылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также Одесской областей, в том числе управляемыми авиационными ракетами типа Х-31/59", - сказал Мотузяник.
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Также, по его словам, "агрессор нанес удары по Одесской области береговыми ракетными комплексами “Бастион-П” и “Балл”, с применением ракет “Оникс” и КР Х-35 соответственно. "Огонь велся с временно оккупированной территории АР Крым", – заявил он.
Спикер Министерства обороны Украины подчеркнул, что на Донецком направлении украинские войска препятствуют попыткам противника установить полный контроль над Северодонецком. В целях разоблачения огневых позиций наших подразделений враг провел разведку боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино.
На Бахмутском направлении ВСУ ведут бои с подразделениями оккупантов, которые основные усилия сосредоточили на попытках окружения Сил обороны в районе н.п. Золотое.
Мотузяник подчеркнул, что за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 130 военнослужащих врага, восемь боевых бронированных машин, одно средство ПВО, один российский вертолет, три вражеских беспилотника, шесть единиц автомобильной и одну специальной техники российской армии. Также боевой авиацией Воздушных сил ВСУ уничтожены несколько складов боеприпасов противника.
Дополнение
россия держит в Черном море корабли-носители 44 крылатых ракет.