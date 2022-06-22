Міноборони: росіяни за добу 15 разів піднімали авіацію для бомбардування України

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"Оперативно-тактична авіація ворога виконала щонайменше 15 літако-вильотів для завдання авіаційних ударів по об’єктах на території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, а також Одеської областей, у тому числі керованими авіаційними ракетами типу Х-31/59", - сказав Мотузяник.

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Також, з його слів, "агресор завдав ударів по Одеській області береговими ракетними комплексами “Бастион-П” та “Бал”, із застосуванням ракет “Онікс” та КР Х-35 відповідно". "Вогонь вівся з тимчасово окупованої території АР Крим", - заявив він.

Речник Міністерства оборони України наголосив, що на Донецькому напрямку українські війська перешкоджають спробам противника встановити повний контроль над Сєверодонецьком. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів ворог провів розвідку боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине.

На Бахмутському напрямку ЗСУ ведуть бої з підрозділами окупантів, які основні зусилля зосередили на спробах оточення Сил оборони в районі н.п. Золоте.

Мотузяник наголосив, що за минулу добу Сили оборони України знищили 130 військовослужбовців ворога, вісім бойових броньованих машин, один засіб ППО, один російський гелікоптер, три ворожі безпілотники, шість одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки російської армії. Також бойовою авіацією Повітряних сил ЗСУ знищено декілька складів боєприпасів противника.

Доповнення

росія тримає у Чорному морі кораблі-носії 44 крилатих ракет.