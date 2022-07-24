Минобороны Польши: у нас будут сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Польша стремится создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран, поскольку верит, что россия "не ударит сильного". Об этом в интерв’ю изданию Sieci заявил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, передает УНН. Он отметил, что польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само их существование отпугало потенциального агрессора.
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«кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике более сильной страны в Европе, в конце концов, не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с россией и на севере, и фактически, в военном плане, со стороны беларуси», - сказал Блащак.
Детали
По словам министра, уже в этом году страна получит первые зенитные установки Patriot, заказанные в 2018 году, также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre.
Блащак также упомянул, в частности, о переговорах с Германией по танкам, которые должны помочь заполнить пробел, техники, отправленной в Украину, а также о последних закупках вооружений в Южной Корее.
Напомним
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена приобрести в Южной Корее по меньшей мере 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50.
В Польшу прибыла первая партия американских танков Abrams. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, боевая техника поможет "умерить агрессора в экстренном случае".