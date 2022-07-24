Міноборони Польщі: у нас будуть найсильніші сухопутні війська серед європейських країн

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«кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку білорусі», - сказав Блащак.

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За словами міністра, вже цього року країна отримає перші зенітні установки Patriot, замовлені в 2018 році, також буде батарея, ідентична британській системі ближньої дії Sky Sabre.

Блащак також згадав, зокрема, про переговори з Німеччиною щодо танків, які мали допомогти заповнити прогалину, техніки, відправленої в Україну, а також про останні закупівлі озброєнь у Південній Кореї.

Нагадаємо

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща має намір придбати у Південної Кореї щонайменше 180 танків K2 та 48 винищувачів FA-50.

До Польщі прибула перша партія американських танків Abrams. Як повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, бойова техніка допоможе "стримати агресора в екстреному випадку".