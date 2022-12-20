Минобороны подтвердило визит Зеленского в Бахмут: награждал лучших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время пребывания в Бахмуте Донецкой области награждал украинских военных. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Сегодня Президент в Бахмуте награждал наших лучших защитников, обороняющих восточную крепость Бахмут. Основные силы врага сконцентрированы уже там, но у врага ничего не ходит», – рассказала Маляр.
Детали
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый также подтвердил визит Владимира Зеленского в Бахмут.
"Это палитра самых мощных эмоций, когда лидер твоей страны, в отличие от лидера врага, скрывающегося в бункере, приезжает на передовую. Когда рядом слышны выстрелы, залпы "градов", он жмет руки, говорит вдохновляющие слова", - сказал Сергей Череватый.
Спикер Президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский уже уехал из Бахмута.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский посетил Бахмут в Донецкой области, который называют самой горячей точкой на фронте.