Міноборони підтвердило візит Зеленського у Бахмут: нагороджував найкращих оборонців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час перебування у Бахмуті на Донеччині, нагороджував українських військових. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Сьогодні Президент в Бахмуті нагороджував наших найкращих оборонців, які обороняють східну фортецю Бахмут. Основні сили ворога сконцентровані вже там, але у ворога нічого не ходить», - розповіла Маляр.
Деталі
Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий також підтвердив візит Володимира Зеленського у Бахмут.
"Це палітра найпотужніших емоцій, коли лідер твоєї країни, на відміну від лідера ворога, який ховається в бункері, приїжджає на передову. Коли поряд чутно постріли, залпи "градів", він тисне руки, говорить надихаючі слова.", - сказав Сергій Череватий.
Речник Президента України Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський вже поїхав з Бахмута.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, який називають найгарячішою точкою на фронті.