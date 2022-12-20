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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Міноборони підтвердило візит Зеленського у Бахмут: нагороджував найкращих оборонців

Міноборони підтвердило візит Зеленського у Бахмут: нагороджував найкращих оборонців

Київ • УНН

 • 443703 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час перебування у Бахмуті на Донеччині, нагороджував українських військових. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні Президент в Бахмуті нагороджував наших найкращих оборонців, які обороняють східну фортецю Бахмут. Основні сили ворога сконцентровані вже там, але у ворога нічого не ходить», - розповіла Маляр.

Деталі

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий також підтвердив візит Володимира Зеленського у Бахмут.

"Це палітра найпотужніших емоцій, коли лідер твоєї країни, на відміну від лідера ворога, який ховається в бункері, приїжджає на передову. Коли поряд чутно постріли, залпи "градів", він тисне руки, говорить надихаючі слова.", - сказав Сергій Череватий.

Речник Президента України Сергій Никифоров повідомив, що Зеленський вже поїхав з Бахмута.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський відвідав Бахмут на Донеччині, який називають найгарячішою точкою на фронті.

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