Минобороны осуществило первую крупную закупку тысячи маневренных средств
Киев • УНН
Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины осуществило первую крупную закупку 1000 маневренных средств через систему Prozorro. Законтрактована поставка 500 квадроциклов на сумму 119,8 млн грн, что на 25,5% меньше ожидаемой стоимости.
Подробности
По результатам аукционов, в частности, законтрактована поставка 500 квадроциклов на общую сумму 119,8 млн грн. Это на 25,5% меньше ожидаемой стоимости. Техника должна быть поставлена до конца 2025 года.
Отмечается, что квадроциклы и другой дополнительный транспорт – это возможность воинам еще более оперативно реагировать на вызовы на фронте.
Эта закупка позволяет усилить мобильность подразделений. По результатам торгов мы достигли экономии средств и обеспечили прозрачность процесса
Минобороны Украины продолжит реагировать на запросы военных подразделений, чтобы обеспечивать их современной техникой в соответствии с приоритетами фронта.
Напомним
Министерство обороны Украины закупило 40 тысяч тактических наушников стандарта НАТО на сумму более 635 млн грн. Это первая такая закупка, которая обеспечит повышенную защиту военным. Первые партии поступят в воинские подразделения уже этой осенью.
