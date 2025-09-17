Минобороны осуществило первую крупную закупку тысячи маневренных средств

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 15170 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 26840 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 19745 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 34972 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 50193 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24766 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 41287 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36839 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16725 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37706 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.9м/с
60%
750мм
Популярные новости
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 11344 просмотра
Атака РФ на Харьков: оккупанты разрушили здание Национального фармацевтического университетаPhotoVideo16 сентября, 15:24 • 6066 просмотра
Атака пятью БПЛА на Сумы 16 сентября: в ГСЧС поделились кадрами и деталямиPhotoVideo16 сентября, 16:05 • 4936 просмотра
Пожар в Киевской области после атаки дрона: спасатели тушили огонь более 10 часовPhoto16 сентября, 16:35 • 4282 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto20:20 • 4054 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 15172 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 26844 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 21128 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 50196 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 41288 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 11374 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 18981 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 50324 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 49191 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 53795 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост
The Economist
Хранитель

Минобороны осуществило первую крупную закупку тысячи маневренных средств

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины осуществило первую крупную закупку 1000 маневренных средств через систему Prozorro. Законтрактована поставка 500 квадроциклов на сумму 119,8 млн грн, что на 25,5% меньше ожидаемой стоимости.

Минобороны осуществило первую крупную закупку тысячи маневренных средств

«Агентство оборонных закупок» Министерства обороны Украины по запросу военных осуществило первую крупную закупку 1 тысячи маневренных средств через систему Prozorro. Об этом информирует Минобороны Украины, передает УНН.

Подробности

По результатам аукционов, в частности, законтрактована поставка 500 квадроциклов на общую сумму 119,8 млн грн. Это на 25,5% меньше ожидаемой стоимости. Техника должна быть поставлена до конца 2025 года.

Отмечается, что квадроциклы и другой дополнительный транспорт – это возможность воинам еще более оперативно реагировать на вызовы на фронте.

Эта закупка позволяет усилить мобильность подразделений. По результатам торгов мы достигли экономии средств и обеспечили прозрачность процесса

- отметил генеральный директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Минобороны Украины продолжит реагировать на запросы военных подразделений, чтобы обеспечивать их современной техникой в соответствии с приоритетами фронта.

Напомним

Министерство обороны Украины закупило 40 тысяч тактических наушников стандарта НАТО на сумму более 635 млн грн. Это первая такая закупка, которая обеспечит повышенную защиту военным. Первые партии поступят в воинские подразделения уже этой осенью.

В Минобороны объяснили, как создают и утверждают нарукавные знаки и шевроны для ВСУ16.09.25, 17:01 • 2546 просмотров

Вита Зеленецкая

Экономика
Министерство обороны Украины
НАТО