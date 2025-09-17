Міноборони здійснило першу велику закупівлю тисячі маневрених засобів
Київ • УНН
Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України здійснила першу велику закупівлю 1000 маневрених засобів через систему Prozorro. Законтрактовано постачання 500 квадроциклів на суму 119,8 млн грн, що на 25,5% менше від очікуваної вартості.
"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за запитом військових здійснила першу велику закупівлю 1 тисячі маневрених засобів через систему Prozorro. Про це інформує Міноборони України, передає УНН.
Деталі
За результатами аукціонів, зокрема, законтрактовано постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. Це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.
Зазначається, що квадроцикли та інший додатковий транспорт – це можливість воїнам ще більш оперативно реагувати на виклики на фронті
Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу
Міноборони України продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.
Нагадаємо
Міністерство оборони України закупило 40 тисяч тактичних навушників стандарту НАТО на суму понад 635 млн грн. Це перша така закупівля, що забезпечить підвищений захист військовим. Перші партії надійдуть до військових підрозділів вже цієї осені.
