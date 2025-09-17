$41.230.05
16 вересня, 16:50 • 15134 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 26765 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 19710 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 34935 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 50150 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24762 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 41275 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36839 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16725 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37706 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Міноборони здійснило першу велику закупівлю тисячі маневрених засобів

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України здійснила першу велику закупівлю 1000 маневрених засобів через систему Prozorro. Законтрактовано постачання 500 квадроциклів на суму 119,8 млн грн, що на 25,5% менше від очікуваної вартості.

Міноборони здійснило першу велику закупівлю тисячі маневрених засобів

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України за запитом військових здійснила першу велику закупівлю 1 тисячі маневрених засобів через систему Prozorro. Про це інформує Міноборони України, передає УНН.

Деталі

За результатами аукціонів, зокрема, законтрактовано постачання 500 квадроциклів на загальну суму 119,8 млн грн. Це на 25,5% менше від очікуваної вартості. Техніка має бути поставлена до кінця 2025 року.

Зазначається, що квадроцикли та інший додатковий транспорт – це можливість воїнам ще більш оперативно реагувати на виклики на фронті

Ця закупівля дозволяє посилити мобільність підрозділів. За результатами торгів ми досягли економії коштів і забезпечили прозорість процесу

- зауважив генеральний директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Міноборони України продовжить реагувати на запити військових підрозділів, щоб забезпечувати їх сучасною технікою відповідно до пріоритетів фронту.

Нагадаємо

Міністерство оборони України закупило 40 тисяч тактичних навушників стандарту НАТО на суму понад 635 млн грн. Це перша така закупівля, що забезпечить підвищений захист військовим. Перші партії надійдуть до військових підрозділів вже цієї осені.

