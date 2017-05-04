Минобороны: для полного восстановления арсеналов и складов в Украине нужно около 5 млрд грн

"Около 99 млн гривен выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн гривен на восстановление "живучести" военных складов и арсеналов", - сказал министр.

Также министр обороны Украины отметил, что особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с Российской Федерацией.

"У нас есть четкий план по принятию неотложных мер, чтобы не допустить подобных случаев", - отметил С.Полторак.

По словам министра, учитывая, что в течение 25 лет длилось недофинансирование, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов в Украине нужно около 5 млрд гривен.

Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УНН, более 28,9 тыс. боеприпасов изъято в районе Балаклеи.