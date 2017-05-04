Минобороны: для полного восстановления арсеналов и складов в Украине нужно около 5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Дополнительно из резервного фонда государственного бюджета выделено 200 млн грн на восстановление "живучести" военных складов и 99 млн грн на восстановление повреждений от взрывов в Балаклее. Об этом, как сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины, сообщил, находясь с рабочей поездкой в Балаклее, министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"Около 99 млн гривен выделено на восстановление повреждений, причиненных пожаром на складе в Балаклее, из них 9 млн - на разминирование территории. Кроме этого, из резервного фонда государства дополнительно выделено 200 млн гривен на восстановление "живучести" военных складов и арсеналов", - сказал министр.
Также министр обороны Украины отметил, что особое внимание будет уделяться складам с вооружением, расположенным вблизи границ с Российской Федерацией.
"У нас есть четкий план по принятию неотложных мер, чтобы не допустить подобных случаев", - отметил С.Полторак.
По словам министра, учитывая, что в течение 25 лет длилось недофинансирование, на обеспечение полного восстановления арсеналов и складов в Украине нужно около 5 млрд гривен.
Напомним, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
Как сообщал УНН, более 28,9 тыс. боеприпасов изъято в районе Балаклеи.