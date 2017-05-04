Міноборони: для повного відновлення арсеналів та складів в Україні потрібно близько 5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Додатково із резервного фонду державного бюджету виділено 200 млн грн на відновлення “живучості” військових складів та 99 млн грн на відновлення пошкоджень від вибухів в Балаклії. Про це, як повідомляє прес-центр Міністерства оборони України, повідомив, перебуваючи з робочою поїздкою у Балаклії, міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Близько 99 мільйонів гривень виділено на відновлення пошкоджень, завданих пожежею на складі у Балаклії, із них 9 мільйонів — на розмінування території. Окрім цього, із резервного фонду держави додатково виділено 200 мільйонів гривень на відновлення „живучості“ військових складів та арсеналів”, — сказав міністр.
Також міністр оборони України наголосив, що особлива увага буде приділятися складам з озброєнням, розташованим поблизу кордонів із Російською Федерацією.
“У нас є чіткий план щодо прийняття невідкладних заходів, аби не допустити подібних випадків”, — зазначив С.Полторак.
За словами міністра, враховуючи, що протягом 25 років тривало недофінансування, на забезпечення повного відновлення арсеналів та складів в Україні потрібно близько 5 мільярдів гривень.
Нагадаємо, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Як повідомляв УНН, понад 28,9 тис. боєприпасів вилучено у районі Балаклії.