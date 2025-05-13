В Украине автоматизировали хранение биологического материала защитников
Киев • УНН
Система для отбора биологического материала по плану будет насчитывать 225 000 образцов к концу 2025 года.
Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами совместно с Департаментом здравоохранения Минобороны и Командованием Сил логистики ВСУ автоматизировали процесс учета и хранения отобранного биологического материала украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Детали
Как сообщается, система начала работать с апреля текущего года и по плану до конца года будет насчитывать 225 000 биологических образцов.
Построена автоматизация двух процессов:
- учет тест-систем для отбора биологического материала;
- учет отобранного биологического материала военнослужащих ВС Украины.
Биологический материал (букальный эпителий со слизистой оболочки рта) военнослужащих будет собираться в воинской части и передаваться на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где развернута система SAP, предназначенная для автоматизации процессов учета и контроля сроков хранения.
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В случае поиска пропавших без вести военнослужащих ВСУ или необходимости идентификации погибшего, уполномоченные лица могут обратиться в ЦОГИ для получения отобранного биологического материала.
Такие изменения должны значительно облегчить и ускорить расследование в отношении погибших и пропавших без вести украинских военных.
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