В Украине автоматизировали хранение биологического материала защитников

Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами совместно с Департаментом здравоохранения Минобороны и Командованием Сил логистики ВСУ автоматизировали процесс учета и хранения отобранного биологического материала украинских военнослужащих. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

Как сообщается, система начала работать с апреля текущего года и по плану до конца года будет насчитывать 225 000 биологических образцов.

Построена автоматизация двух процессов:

учет тест-систем для отбора биологического материала;

учет отобранного биологического материала военнослужащих ВС Украины.

Биологический материал (букальный эпителий со слизистой оболочки рта) военнослужащих будет собираться в воинской части и передаваться на хранение в Центр учета геномной информации (ЦОГИ), где развернута система SAP, предназначенная для автоматизации процессов учета и контроля сроков хранения.

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В случае поиска пропавших без вести военнослужащих ВСУ или необходимости идентификации погибшего, уполномоченные лица могут обратиться в ЦОГИ для получения отобранного биологического материала.

Такие изменения должны значительно облегчить и ускорить расследование в отношении погибших и пропавших без вести украинских военных.

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Напомним

Кабмин утвердил порядок бесплатного хранения репродуктивных клеток военнослужащих в медучреждениях. На реализацию проекта в госбюджете-2025 предусмотрено 190 млн грн.