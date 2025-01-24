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Військовим буде доступне безплатне зберігання репродуктивних клітин: як це працюватиме

Військовим буде доступне безплатне зберігання репродуктивних клітин: як це працюватиме

Київ • УНН

 • 30246 перегляди

Кабмін затвердив порядок безоплатного зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців у медзакладах. На реалізацію проєкту в держбюджеті-2025 передбачено 190 млн грн.

Кабінет міністрів України затвердив порядок зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час виконання обов’язків з оборони держави. Військові матимуть можливість безплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

"Уряд затвердив порядок зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців на випадок втрати ними репродуктивних функцій під час виконання обов’язків з оборони держави", - ідеться в повідомленні і вказано, що рішення було ухвалено на засіданні уряду 24 січня.

Повідомляється, що, згідно з новим порядком, військовослужбовці матимуть можливість безплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини у медзакладах, що надають послуги із застосування допоміжних репродуктивних технологій. Така можливість буде доступна військовим ЗСУ та працівникам інших структур, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи з нацбезпеки.

"На цей проєкт у державному бюджеті на 2025 рік закладено 190 млн грн. Військовослужбовці зможуть звернутися до визначених медичних закладів, які укладуть договори з НСЗУ, для здачі та подальшого зберігання своїх репродуктивних клітин. Ті, хто раніше вже здав біологічний матеріал і зберігає його за власні кошти, отримають право на подальше безплатне зберігання після подання заяви до закладу охорони здоровʼя", - інформує МОЗ.

Як це працюватиме:

• забору клітин передуватиме медичне обстеження, на яке у медзаклад військовослужбовця направлятиме командир частини;

• забір репродуктивних клітин здійснюватиметься у медзакладі за заявою військовослужбовця та за направленням лікуючого лікаря;

• забір та зберігання кріоконсервованих репродуктивних клітин здійснюватиметься відповідно до порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Для запуску проєкту уряд повинен затвердити також порядок використання бюджетних коштів, а НСЗУ має укласти відповідні договори з медичними закладами про медичне обслуговування з надання послуги забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин. Після цього буде оприлюднено перелік установ, до яких можна буде звертатися.

Доповнення

У 2024 році Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу", який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати в кріобанках заморожені репродуктивні клітини загиблих військових.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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