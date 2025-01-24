Военным будет доступно бесплатное хранение репродуктивных клеток: как это будет работать
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок бесплатного хранения репродуктивных клеток военнослужащих в медучреждениях. На реализацию проекта в госбюджете-2025 предусмотрено 190 млн грн.
Кабинет министров Украины утвердил порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства. Военные смогут бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
Детали
"Правительство утвердило порядок хранения репродуктивных клеток военнослужащих на случай потери ими репродуктивных функций при исполнении обязанностей по обороне государства", - говорится в сообщении и указано, что решение было принято на заседании правительства 24 января.
Сообщается, что, согласно новому порядку, военнослужащие будут иметь возможность бесплатно сдавать и хранить свои репродуктивные клетки в медучреждениях, предоставляющих услуги по применению вспомогательных репродуктивных технологий. Такая возможность будет доступна военным ВСУ и сотрудникам других структур, участвующих в боевых действиях или осуществляющих мероприятия по нацбезопасности.
"На этот проект в государственном бюджете на 2025 год заложено 190 млн грн. Военнослужащие смогут обратиться в определенные медицинские учреждения, которые заключат договоры с НСЗУ, для сдачи и дальнейшего хранения своих репродуктивных клеток. Те, кто ранее уже сдал биологический материал и хранит его за собственные средства, получат право на дальнейшее бесплатное хранение после подачи заявления в учреждение здравоохранения", - информирует Минздрав.
Как это будет работать:
- забору клеток будет предшествовать медицинское обследование, на которое в медучреждение военнослужащего будет направлять командир части;
- забор репродуктивных клеток будет осуществляться в медучреждении по заявлению военнослужащего и по направлению лечащего врача;
- забор и хранение криоконсервированных репродуктивных клеток будет осуществляться в соответствии с порядком применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Для запуска проекта правительство должно утвердить также порядок использования бюджетных средств, а НСЗУ должна заключить соответствующие договоры с медицинскими учреждениями о медицинском обслуживании по предоставлению услуги забора, криоконсервации и хранения репродуктивных клеток. После этого будет обнародован перечень учреждений, в которые можно будет обращаться.
Дополнение
В 2024 году Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения генофонда украинского народа", который позволяет клиникам в течение трех лет хранить в криобанках замороженные репродуктивные клетки погибших военных.