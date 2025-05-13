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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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В Україні автоматизували зберігання біологічного матеріалу захисників

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Система для відбору біологічного матеріалу за планом налічуватиме 225 000 зразків до кінця 2025 року.

В Україні автоматизували зберігання біологічного матеріалу захисників

Центр трансформації процесів управління оборонними ресурсами спільно з Департаментом охорони здоров’я Міноборони та Командуванням Сил логістики ЗСУ автоматизували процес обліку та зберігання відібраного біологічного матеріалу українських військовослужбовців. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони. 

Деталі

Як повідомляється, система почала працювати з квітня поточного року і за планом до кінця року налічуватиме 225 000 біологічних зразків.

Побудовано автоматизацію двох процесів:

  • облік тест-систем для відбору біологічного матеріалу;
    • облік відібраного біологічного матеріалу військовослужбовців ЗС України.

      Біологічний матеріал (букальний епітелій зі слизової оболонки рота) військовослужбовців збиратиметься у військовій частині й передаватиметься на зберігання до Центру обліку геномної інформації (ЦОГІ), де розгорнута система SAP, яка призначена для автоматизації процесів обліку та контролю термінів зберігання.

      В Україні створюють національну ДНК-базу даних родичів зниклих дітей05.05.25, 18:04 • 8758 переглядiв

      У разі пошуку зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ або необхідності ідентифікації загиблого, уповноважені особи можуть звернутися до ЦОГІ для отримання відібраного біологічного матеріалу.

      Такі зміни мають значно полегшити та прискорити розслідування щодо загиблих та зниклих безвісти українських військових.

      В тілі закатованої росіянами української журналістки Вікторії Рощиної були відсутні деякі органи - розслідування29.04.25, 17:07 • 8261 перегляд

      Нагадаємо

      Кабмін затвердив порядок безоплатного зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців у медзакладах. На реалізацію проєкту в держбюджеті-2025 передбачено 190 млн грн.

      Лілія Набока

      Лілія Набока

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