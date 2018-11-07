Изменчивости и надежды украинского футбола

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В разгаре матчи футбольного чемпионата Украины сезона 2018/2019 года. По итогам 8-го тура 1-го этапа верхнюю строчку в турнирной таблице прогнозируемо занимал донецкий “Шахтер”.

В 8 матчах горняки отметились 7 победами, проиграв только одну игру, забили 20 голов на 4 пропущенных и заработали 21 очко.

На 2-й строчке — команда из Александрии, которая держалась довольно уверенно. Но и она не застрахована от проигрышей. Как сообщает сайт football24.ua, довольно самокритично оценил поражение своих подопечных от “Мариуполя” главный тренер “Александрии” Владимир Шаран. Комментируя матч, он поздравил команду соперника с заслуженной победой и взял на себя вину за неудачную игру своего клуба.

Наставник отметил, что по состоянию здоровья он не настроил команду должным образом, и она провела один из худших своих матчей. Болельщики все же надеются, что команде хватит сил удержаться в лидерах чемпионата Украины.

На 2 очка “Александрия” опережала извечного соперника “Шахтера” — киевское “Динамо”. Подопечные Александра Хацкевича недостаточно уверенно держались на поле. Не везло им не только в чемпионате Украины, но и в Лиге Европы. Матч с “Астаной” (2:2) был 6-м подряд, где киевляне не смогли одержать победу.

Известный столичный футбольный эксперт Вячеслав Заховайло назвал игру динамовцев в последних матчах мазохизмом для болельщика. Аналитик надеялся, что с Божьей помощью для команды еще наступят лучшие времена.

Возможно, его надежды начали сбываться, потому что в начале 9-го тура киевляне поднялись в турнирной таблице на вторую позицию, с победным счетом 4:0, разбив “Десну”. В свою очередь “Александрия” уступила динамовцам 2-ю позицию, когда проиграла “Мариуполю”.

Противостояние “Зари” и “Ворсклы”

А луганская “Заря”, наоборот, до последнего времени радовала своих болельщиков. Она держалась вслед за лидерами. Хотя проигрыш дебютанту Премьер-лиги, черниговской “Десне”, на домашнем стадионе в Запорожье обнаружил, что не весь свой потенциал команда использует на 100%.

Это подтвердил и досадный проигрыш “Ворскле” в матче 9-го тура. При общем одинаковом уровне игры обеих команд не повезло луганчанам. Из-за нелепого автогола Василия Приймы в компенсированное время им пришлось пропустить полтавский клуб вперед.

В начале сезона много копий было сломано вокруг откровенно слабого старта ворсклян. Некоторые эксперты объясняли неудачи сложной материальной ситуацией в команде: руководство задолжало игрокам и у тех не было стимулов для результативного выступления. Другие отмечали, что прежде всего команда должна играть ради своего имиджа. А сводить интересы только к материальной заинтересованности не совсем по-спортивному.

Так или иначе, сейчас финансовые обязательства перед игроками выполняются. Как сообщает сайт “Футбол 24”, президент “Ворсклы” Роман Черняк оценил ситуацию в клубе в десять раз лучше, чем в начале сезона. Футболистам выплачена зарплата и премии. Некоторые задолженности остались, будут ликвидированы в течение ближайших 2-3 месяцев. Настроение в клубе в целом положительное. И об этом свидетельствуют успехи команды, которая с предпоследнего места поднялась на четвертую позицию и настроена на упорную борьбу.

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