Мінливості і надії українського футболу

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. У розпалі матчі футбольного чемпіонату України сезону 2018/2019 року. За підсумками 8-го туру 1-го етапу верхню строчку в турнірній таблиці прогнозовано займав донецький "Шахтар".

У 8 матчах гірники відзначилися 7 перемогами, програвши тільки одну гру, забили 20 голів на 4 пропущених і заробили 21 очко.

На 2-му рядку - команда з Олександрії, яка трималася досить впевнено. Але і вона не застрахована від програшів. Як повідомляє сайт football24.ua, досить самокритично оцінив поразку своїх підопічних від "Маріуполя" головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран. Коментуючи матч, він привітав команду суперника із заслуженою перемогою і взяв на себе провину за невдалу гру свого клубу.

Наставник зазначив, що за станом здоров'я він не налаштував команду належним чином, і вона провела один з найгірших своїх матчів. Вболівальники все ж сподіваються, що команді вистачить сил утриматися в лідерах чемпіонату України.

На 2 очка "Олександрія" випереджала одвічного суперника "Шахтаря" - київське "Динамо". Підопічні Олександра Хацкевича недостатньо впевнено трималися на полі. Не щастило їм не тільки в чемпіонаті України, але і в Лізі Європи. Матч з "Астаною" (2:2) був 6-м поспіль, де кияни не змогли здобути перемогу.

Відомий столичний футбольний експерт В'ячеслав Заховайло назвав гру динамівців в останніх матчах мазохізмом для вболівальника. Аналітик сподівався, що з Божою поміччю для команди ще настануть кращі часи.

Можливо, його надії почали збуватися, тому що на початку 9-го туру кияни піднялися в турнірній таблиці на другу позицію, з переможним рахунком 4:0, розбивши "Десну". У свою чергу "Олександрія" поступилася динамівцям 2-ю позицію, коли програла "Маріуполю".

Протистояння "Зорі" і "Ворскли"

А луганська "Зоря", навпаки, до останнього часу радувала своїх уболівальників. Вона трималася слідом за лідерами. Хоча програш дебютанту Прем'єр-ліги, чернігівській "Десні", на домашньому стадіоні в Запоріжжі виявив, що не весь свій потенціал команда використовує на 100%.

Це підтвердив і прикрий програш "Ворсклі" в матчі 9-го туру. При загальному однаковому рівні гри обох команд не пощастило луганчанам. Через безглуздий автогол Василя Прийми в компенсований час їм довелося пропустити полтавський клуб вперед.

На початку сезону багато списів було зламано навколо відверто слабкого старту ворсклян. Деякі експерти пояснювали невдачі складною матеріальною ситуацією в команді: керівництво заборгувало гравцям і у тих не було стимулів для результативного виступу. Інші відзначали, що перш за все команда повинна грати заради свого іміджу. А зводити інтереси тільки до матеріальної зацікавленості не зовсім по-спортивному.

Так чи інакше, зараз фінансові зобов'язання перед гравцями виконуються. Як повідомляє сайт "Футбол 24", президент "Ворскли" Роман Черняк оцінив ситуацію в клубі в десять разів краще, ніж на початку сезону. Футболістам виплачена зарплата і премії. Деякі заборгованості залишилися, будуть ліквідовані протягом найближчих 2-3 місяців. Настрій в клубі в цілому позитивний. І про це свідчать успіхи команди, яка з передостаннього місця піднялася на четверту позицію і налаштована на запеклу боротьбу.

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