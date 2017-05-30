Минкульт будет просить увеличения финансирования охраны культурного наследия - Е.Нищук
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство культуры Украины будет ходатайствовать об увеличении финансирования охраны культурного наследия. Об этом в Национальном реставрационном центре Украины заявил министр культуры Евгений Нищук, сообщает пресс-служба министерства, передает УНН.
"Министерство культуры намерено ходатайствовать об увеличении финансирования на охрану культурного наследия", - заявил Е.Нищук.
По его словам, сейчас Украина переживает время, когда большинство средств, как бюджетных, так и волонтерских, идут на поддержание обороноспособности страны.
"Но параллельно мы должны заботиться о том, чтобы поддерживать культуру и искусство, вкладывать в это средства. Убежден, так мы сможем показать миру настоящие жемчужины истории и культуры украинского народа", - добавил министр.
Как сообщал ранее УНН, Фонд государственного имущества Украины предоставил Министерству культуры предложение в виде перечня объектов, где может быть расположен будущий Украинский культурный фонд.
Напомним, за первый квартал текущего года в Министерство культуры поступили заявки по государственной поддержке культурных мероприятий на сумму около 19 млн грн.