Минкульт будет просить увеличения финансирования охраны культурного наследия - Е.Нищук

"Министерство культуры намерено ходатайствовать об увеличении финансирования на охрану культурного наследия", - заявил Е.Нищук.

По его словам, сейчас Украина переживает время, когда большинство средств, как бюджетных, так и волонтерских, идут на поддержание обороноспособности страны.

"Но параллельно мы должны заботиться о том, чтобы поддерживать культуру и искусство, вкладывать в это средства. Убежден, так мы сможем показать миру настоящие жемчужины истории и культуры украинского народа", - добавил министр.

Как сообщал ранее УНН, Фонд государственного имущества Украины предоставил Министерству культуры предложение в виде перечня объектов, где может быть расположен будущий Украинский культурный фонд.



Напомним, за первый квартал текущего года в Министерство культуры поступили заявки по государственной поддержке культурных мероприятий на сумму около 19 млн грн.